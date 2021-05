Das Impfzentrum hat in der vergangenen Woche 1640 Erst- und 744 Zweitimpfungen verabreicht. Damit sind seit Start des Impfzentrums insgesamt 24.847 Impfungen vorgenommen worden, davon 16.624 Erstimpfungen.

In den Hausarztpraxen im Kreis sind laut Kassenärztlicher Vereinigung seit Anfang April 7179 Erstimpfungen erfolgt. Die Quote von 10,22 Prozent liegt unter dem Landesschnitt der Gebietskörperschaften von 10,82 Prozent. Hingegen liegt der Kreis Kusel über dem Landesschnitt bei den Zweitimpfungen, die vergangene Woche gestartet wurden. Hier ist für 605 Bürger die Impfung abgeschlossen worden, was einem Anteil an der Gesamtbevölkerung von 0,86 Prozent entspricht. Landesweit sind es 0,79 Prozent.

Rechnet man die Zahlen zusammen, dann haben bis Sonntagabend im Kreis Kusel 23.803 Menschen ihre erste Impfung erhalten – das entspricht bei einer Bevölkerungszahl von 70.500 einem Anteil von 33,8 Prozent. Bundesweit liegt die Quote laut Covid-19 Impfdashboard bei 37,0 Prozent. Stand Sonntag haben insgesamt 8828 Einwohner bereits ihre zweite Impfung bekommen. Hier beträgt die Quote für Kusel 12,5 Prozent. Der Bundesschnitt liegt bei 11,2 Prozent.