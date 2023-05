Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Durch Corona fiel die Sitzung im März aus, sodass der Ortsgemeinderat noch einiges – in erster Linie Formalitäten – nachzuholen hatte. Zum Beispiel wird die Hundesteuer erhöht. In Sachen Tempo-30-Zone in der Hauptstraße hat sich hingegen wenig getan.

Nachdem das Gemeindeprüfungsamt der Kreisverwaltung die Hundesteuerhebesätze beanstandet hat, werden diese nach 2018 erneut angehoben. Für den ersten Hund werden 48 Euro (statt