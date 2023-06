Bei den Bauarbeiten an der L349 zwischen Thallichtenberg und Pfeffelbach sind beim Abtragen der alten Straße die Fundamentkronen an der Stützmauer zum alten Bahnhof Thallichtenberg zum Vorschein gekommen: Das Natursteinmauerwerk ist desolat und auf 20 Metern nicht mehr standsicher. Sicherungsmaßnahmen sind erforderlich. Die Mauer stützt den Fahrradweg und den Bahnhof aus den 30er Jahren – Abraum aus dem Steinbruch ist darunter aufgeschüttet. Der Mauerabschnitt muss komplett abgetragen und als Schwerlastwand in drei Schichten neu aufgebaut werden. Mit Kosten von 66.000 Euro wird gerechnet. Die Kreisverwaltung wird die Arbeiten ausschreiben, die möglichst schnell erledigt werden müssen, damit der zweite Bauabschnitt des Straßenausbaus fertiggestellt werden kann.

Voraussichtlich zwölf Monate soll der Ausbau der 1,7 Kilometer langen Strecke dauern. Die Straße wird vom Erdboden her komplett neu aufgebaut. Auch der Böschungsbereich zum Pfeffelbach hin soll erneuert werden. Die Straße ist seit Ende Februar gesperrt. Der Straßenausbau werde durch die erforderlichen Arbeiten an der Mauer nicht länger dauer, hieß es bei der Vorstellung der Maßnahme im Kreisausschuss. Die Abstimmung über die Ausschreibung war wegen der Dringlichkeit eingeschoben und einstimmig verabschiedet worden.