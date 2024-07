Zu einem Wohnungsbrand in der Trierer Straße in Kusel sind am frühen Sonntagmorgen Löscheinheiten aus Kusel und Altenglan ausgerückt. Ein Bewohner wurde leicht verletzt.

Wie die Feuerwehr Kusel-Altenglan mitteilt, hatten Polizisten der Polizeiinspektion Kusel beim Schichtwechsel am frühen Sonntagmorgen bemerkt, dass Rauch aus einem Wohnhaus in der Trierer Straße drang. Sie alarmierten sofort die Bewohner des Hauses sowie die Feuerwehr. Der Bewohner der betroffenen Wohnung verletzte sich beim Verlassen des Hauses leicht.

Noch vor dem Eintreffen der um 5.48 Uhr alarmierten Feuerwehr Kusel wurde das Alarmstichwort auf die „Stufe B3 – Gebäudebrand“ erhöht, woraufhin die Feuerwehr Altenglan und die Führungsstaffel der Verbandsgemeinde zur Unterstützung nachalarmiert wurden.

Ein Angriffstrupp unter Atemschutz konnte den Brand im ersten Obergeschoss schnell löschen. Die Drehleiter der Feuerwehr wurde vorsorglich zur Sicherstellung eines zweiten Rettungsweges in Stellung gebracht. Die Trierer Straße war während des Einsatzes voll gesperrt. Nach dem Durchlüften des Hauses mit einem Überdrucklüfter rückte die Feuerwehr nach gut zwei Stunden wieder ab.

Die Brandursache ist nicht bekannt, die Polizei ermittelt. Im Einsatz waren neben 40 Kräften der Feuerwehr und der Polizei auch der Rettungsdienst.