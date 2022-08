Für ein riskantes Fahrmanöver erhält ein 19-Jähriger demnächst eine dicke Quittung: Bußgeld, zwei Punkte im Verkehrssünder-Register in Flensburg sowie ein Fahrverbot sind laut Polizei fällig, weil der Mann in Lauterecken bei Rot über eine Kreuzung gefahren ist.

Das aber war es nicht allein: Er hat dabei noch ganz konkret den Verkehr gefährdet. Dies bemerkten zwei Polizeibeamte nur zu genau: Einer von ihnen, der am Steuer saß, musste eine Vollbremsung hinlegen, um einen Zusammenstoß mit dem Wagen des 19-Jährige zu vermeiden.

Wie die Lauterecker Polizei mitteilt, war es am Sonntagmorgen passiert. Die Streife wollte von der Inspektion her kommend an der Kreuzung in die Saarbrücker Straße abbiegen. Der Streifenwagenbesatzung zeigte die Ampel freie Fahrt an. Rot muss folglich der 19-Jährige gesehen haben, der im selben Moment auf der Saarbrücker Straße geradeaus Richtung Medard unterwegs war.