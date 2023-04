Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Familiencircus Baldini hat während einer Projektwoche die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Brücken in die große bunte Zirkuswelt entführt. Dabei durften die Kinder selbst zu kleinen Helden der Manege werden.

Was die Nachwuchs-Artisten in der Projektwoche der Grundschule alles gelernt hatten, durften sie am Freitag noch einmal vorführen – diesmal nicht nur vor Lehrern, sondern vor