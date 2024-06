Glanbrücken ist Spitzenreiter in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein bei der Höhe der Grundsteuer B. Der Gemeinderat hat den Haushaltsplan für dieses Jahr auf den Weg gebracht, in dem ein Hebesatz in Höhe von 655 Prozent für private Baugrundstücke verankert ist.

Und doch weist der 2024er Etat ein Defizit aus: Im Ergebnishaushalt fehlen der Gemeinde rund 53.000 Euro, im Finanzhaushalt sogar knapp 97.000 Euro. Allerdings haben die roten Zahlen einen guten Grund, werden doch in diesem Jahr die Restarbeiten am neuen Dorfgemeinschaftshaus (DGH) buchhalterisch abgewickelt. Rund 55.000 Euro sind dafür im Haushalt angesetzt. Schon jetzt ist jedoch klar: Weitere 6000 Euro werden hinzu kommen. Denn der viele Regen der vergangenen Monate habe offenbart, dass bei den Parkplätzen rund ums DGH nachgebessert werden müsse, informiert Ortsbürgermeister Guido Hablitz: „Der Dauerregen führte dazu, dass an zwei Stellen die wassergebundene Deckschicht der Parkplätze teilweise weggeschwemmt wurde. Hier müssen wir dringend etwas unternehmen.“

Kritik an Höhe der Umlagen

Das Zahlenwerk sorgte im Rat nicht gerade für Begeisterung. So wurde unter anderem darauf verwiesen, dass zwar die Umlagesätze prozentual in etwa auf dem Vorjahresniveau lägen, die tatsächlichen Zahlungen an die Verbandsgemeinde und den Kreis allerdings zum ersten Mal die 400.000-Euro-Marke überstiegen.

Etwas Optimismus versuchte auch der Ortsbürgermeister in die Debatte einzubringen, der viel Hoffnung in den Solidarpakt in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein setzt. Einnahmen aus erneuerbaren Energien sollen dabei umverteilt werden. Nach aktuellem Stand würde Glanbrücken zu den Empfängern zählen, da auf der Gemarkung keine großen Anlagen zur Gewinnung von Wind- oder Sonnenenergie stehen.

Trotzdem müsse sich der neue Ortsgemeinderat ins Lastenheft schreiben, Wind- und Sonnenkraft in Glanbrücken auszubauen, betonte der Ortsbürgermeister in seiner letzten Ratssitzung. Nach kurzer Diskussion verabschiedete der Rat einstimmig den Haushaltplan für dieses Jahr. Außerdem wurde ebenfalls einmütig eine Firma aus Rutsweiler/Glan damit beauftragt, die Nachbesserungen an den Parkplätzen vorm DGH vorzunehmen.