Deutlich weniger Patienten haben Ärzte in den ersten Wochen nach dem Ausbruch der Corona-Krise registriert. Logistisch standen die Praxen vor Herausforderungen. Inzwischen habe sich die Lage weitgehend wieder normalisiert, wie die RHEINPFALZ bei einer Umfrage erfuhr.

„Nach dem Lockdown wurde es mit einem Mal still in der Praxis. Es war, als dächten die Leute, das Virus halte sich in der Praxis auf“, schildert Allgemeinmedizinerin Elke Amro aus Nanzdietschweiler.