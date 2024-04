Zum Auftakt präsentiert der Kulturverein Liebsthal passend zum Anlass das Volkslied „Das Elternhaus“. Das Bürgerhaus ist voll besetzt, als am Donnerstagabend erste Überlegungen angestellt werden, wie in Quirnbach für Senioren altersgerechtes Wohnen aussehen könnte.

„Das Thema hat Brisanz“, folgert Ortsbürgermeisterin Steffie Körbel aus dem großen Interesse an der Auftaktveranstaltung des Projekts „WohnPunkt RLP“. Mehr als 70 Bürger, auch aus Nachbardörfern, nehmen das Informationsangebot wahr. Denn der Alterungsprozess der Gesellschaft macht auch um die knapp 500 Einwohner zählende Gemeinde keinen Bogen. Rund ein Viertel der Quirnbacher sind über 65 Jahre alt, wie Körbel sagt. Und die Tendenz ist steigend, lässt sich den Vorausberechnungen zur Bevölkerungsentwicklung entnehmen.

Vor diesem Hintergrund strebe die Gemeinde Wohnformen an, in denen Senioren so lange als möglich am vertrauten Ort leben können, erläutert Körbel. Einen ersten Schritt dahin stellt die erfolgreiche Bewerbung Quirnbachs als Modellkommune im Landesprogramm „WohnPunkt RLP“ dar. Zusammen mit weiteren sechs rheinland-pfälzischen Gemeinden, darunter Berg und Kallstadt in der Pfalz, wird Quirnbach vom Land bei der Schaffung von barrierefreien und generationenübergreifenden Wohnangeboten unterstützt.

Realisierung in gut zwei Jahren

Petra Mahler, Koordinatorin des Landesprogramms, zeigt sich angetan von dem sozialen Engagement mit den Projekten „Quirnbach inTakt“ und „Markttag“. In der Gemeinde wird bereits viel getan, um Senioren im Alltag zu unterstützen. Bei der Förderung von altersgerechtem Wohnraum wird Mahler zufolge auch Teilhabe durch Mitsprache, soziale Beteiligung, ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe und Begegnungstreffs angestrebt. Nach der Ermittlung des örtlichen Bedarfs gehe es darum, mit Unterstützung externer Berater ein Konzept zu entwickeln, wie die Ortsgemeinde ihr Wohnprojekt umsetzen kann.

Dieser Vorschlag soll bis zum Jahresende stehen, wie Samira Brächter darlegt, die Quirnbach als Beraterin zur Seite steht. Dafür müssten auch die Finanzierung und Fördermöglichkeiten geklärt werden. In einem Zeitraum von weiteren zwei Jahren sollte das Wohnprojekt realisiert werden, illustriert die Mitarbeiterin der Stadtberatung Fries aus Speyer.

Wohneinheiten in bestehenden Gebäuden

Von einem Bauträger einen Komplex für altersgerechtes Wohnen errichten zu lassen, wie dies schon in einigen Gemeinden im Landkreis der Fall ist, sei nicht der Weg für Quirnbach, sagt Ortsbürgermeisterin Körbel. Vielmehr strebe man an, in bestehenden Gebäuden kleinere Wohneinheiten mit Gemeinschaftsräumen einzurichten. Damit könnten bedarfsgerechte Wohngemeinschaften für Ältere aber auch Wohnformen für das Zusammenleben von Jung und Alt geschaffen werden.

Da die Ortsgemeinde keine Wohnungsbaugesellschaft auf die Beine stellen könne, werde die Gründung einer Genossenschaft als Rechtsform erwogen. Über die nächsten Schritte soll in kleineren Projektgruppen beraten werden, kündigt Körbel an.