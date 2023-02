Ein Anwohner meldete der Polizei am Sonntagnachmittag eine verdächtige Person in der Ringstraße. Die Beamten trafen den Mann in der Straße an, der dann mit einem gelben Fahrrad die Flucht ergriff. Nach Angaben der Polizei verlief die Fahndung erfolgreich, bei der Durchsuchung des Mannes wurden Betäubungsmittel gefunden. Das gelbe Fahrrad wurde wenig später nahe des Kochschen Marktes gefunden und sichergestellt. Bislang ist ungeklärt, ob das Rad der Marke Drive Racing Series einer Straftat zugeordnet werden kann, teilte die Polizei mit, die um Hinweise bittet unter der Telefonnummer 06381 9190.