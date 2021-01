Einer 46-Jährigen ist am Dienstag bei einer Polizeikontrolle in Wolfstein das Temperament durchgegangen. Eine Streife der Polizei stoppte nachmittags das Auto der Frau. Eine typische Verkehrskontrolle – zumindest zu Beginn. Laut Polizeibericht hatten die Beamten den Verdacht, dass die Frau unter dem Einfluss von Drogen stand. Um die Frau zur Blutentnahme zur Dienststelle zu bringen, sollte die 46-Jährige in den Streifenwagen einsteigen. Statt Folge zu leisten, versuchte sie wegzurennen – ohne Erfolg. Als die Beamten ihr Handschellen anlegten, wehrte sie sich; sie trat nach den Polizisten und beleidigte sie. „Sie muss nun mit erheblichen strafrechtlichen Konsequenzen rechnen“, schreibt die Polizei.