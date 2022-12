Der Winter behält zumindest bis Sonntagabend die Oberhand. Sogar zweistellige Minusgrade sind möglich. Erst am Montag wird es milder.

Von Westen legt sich ein Hoch über Mitteleuropa. Es bringt freundliches, aber kaltes Winterwetter. Bis Sonntag entfernt es sich nach Osteuropa, während sich von Frankreich her eine Störungsfront nähert, die uns ab Montag überquert. Ihr folgt vorübergehend wieder mildere Atlantikluft. Es droht aber nochmals Glätte.

Vorhersage

Donnerstag: Zunächst halten sich kompakte Wolken, aus denen vereinzelt Flöckchen rieseln. Sonst bleibt es trocken. Zum Nachmittag verziehen sich die meisten Wolken und machen Platz für etwas Sonne. Die Temperaturen pendeln in Gefrierpunktnähe. Unter oft klarem Sternenhimmel wird es in der Nacht zu Freitag sehr kalt. Über Schneeflächen kann das Quecksilber sogar in den zweistelligen Minusbereich rutschen.

Freitag: Verbreitet scheint die Sonne von einem meist nur leicht bewölkten Himmel. Bis Nachmittag klettern die Temperaturen aus dem Keller, dennoch bleibt es winterlich kalt.

Samstag: Nach einer weiteren eisigen Nacht strahlt erneut die Sonne. Örtlich halten sich einige Wolken. Nebelzonen sollten allerdings die Ausnahme bleiben. Die Temperaturen verharren auch nachmittags in der Regel im Dauerfrostbereich. Sollten in der Nacht auf Sonntag nochmals für längere Zeit die Sterne leuchten, droht ein weiteres Mal strenger Frost.

Sonntag: Die Wolken gewinnen die Oberhand und lassen kaum noch Sonnenstrahlen durch. Tagsüber bleibt es kalt. Mit mäßig auffrischendem Süd- bis Südwestwind wird es abends milder. Es wird voraussichtlich regnen. Auf gefrorenem Boden besteht dabei zunächst akute Glatteisgefahr.

Weiterer Trend

Am Montag fällt bei lebhaftem Wind zeitweise Regen. Dabei wird es spürbar milder, der Schnee schmilzt. Von Dienstag auf Mittwoch wird es voraussichtlich wieder kälter, aus Tropfen können Flocken werden.