Die Flucht von drei Jugendlichen nach einem Einbruch in ein Geschäft in der Kuseler Bahnhofstraße war nicht von Erfolg gekrönt. Darüber informiert die Polizeiinspektion der Kreisstadt. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag setzte eine aufmerksame Zeugin einen Notruf ab, weil vor ihren Augen gerade ein Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft verübt wurde.

Polizeistreifen waren schnell vor Ort und nahmen die Verfolgung der nun flüchtenden Einbrecher auf. Diese konnten kurz darauf auch festgenommen werden. Es handelte sich um drei Jugendliche im Alter zwischen 14 und 15 Jahren.

Gegen die drei Heranwachsenden wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Im Anschluss wurden sie an ihre Eltern übergeben. Der angerichtete Schaden im Eingangsbereich des Ladens beläuft sich laut Polizei auf einen vierstelligen Betrag.