Altenglan. Zum zweiten Mal in Folge nahm die Realschule plus in Altenglan am internationalen „World Clean Up Day“ (deutsch: Weltaufräumtag) teil. Rund 100 Schüler haben sich in Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde bei einer groß angelegten Müllsammelaktion engagiert.

Der „World Clean Up Day“ wird seit Jahren von einer globalen Bürgerbewegung ausgerufen und mobilisiert Millionen von Menschen in mehr als 190 Ländern, um die Umwelt zu säubern – auch in Altenglan. Dort folgte Ortsbürgermeisterin Yvonne Draudt-Awe erneut dem Aufruf und gewann die Realschule Plus für das Projekt.

Die Ortsgemeinde Altenglan stellte den Teilnehmern die nötige Ausrüstung zur Verfügung – darunter Müllbeutel, Sicherheitswesten, Greifzangen und Handschuhe. Auch die Entsorgung des gesammelten Abfalls wurde von der Gemeinde organisiert. Schüler der fünften und sechsten Klassen gingen mehrere Stunden von Altenglan zu den Ortsteilen Mühlbach und Patersbach, zur Nachbargemeinde Rammelsbach und nach Friedelhausen, einem Ortsteil der Ortsgemeinde Bosenbach, um Müll auf Rad- und Gehwegen einzusammeln.