Mit dem Ausbau des Alten Weges ist in Ruthweiler begonnen worden. Dadurch entstehen auch Verkehrsbehinderungen in der Hauptstraße. Für die Anwohner sind dort wechselseitig auf 250 Metern Parkmöglichkeiten eingerichtet. Die erlaubte Geschwindigkeit ist auf 30 km/h beschränkt worden. In dem engen Tal gibt es sonst keine Möglichkeiten. Die Bauarbeiten sollen bis zum Herbst dauern.