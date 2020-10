Ab Montag, 12. Oktober, kann es, bedingt durch Straßensperrungen, zu Änderungen bei Fahrzeiten sowie Fahrwegen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) kommen. Das hat die Kreisverwaltung am Freitag mitgeteilt. Betroffen sind demnach die Linien 287 und 288 (teilweise), wegen der Vollsperrung von Waldmohr in Richtung Waldziegelhütte und der Vollsperrung in der Ortsdurchfahrt von Dunzweiler, die Linie 292, wegen der Vollsperrung zwischen Thallichtenberg und Baumholder, sowie die Linien 266 und 267, wegen der Vollsperrung zwischen Hausweiler und Buborn. Genauere Informationen zu den Fahrplanänderungen gibt es im Internet unter www.vrn.de, über das Kundentelefon der DB Regiobus unter der Nummer 06381 6089440 sowie an den Fahrplanaushängen an den jeweiligen Haltestellen.