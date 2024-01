Siegbert Weyrich, Beauftragter für Belange behinderter Menschen im Landkreis Kusel, wird ab Dienstag, 6. Februar, regelmäßig Sprechstunden anbieten. Darüber informiert die Kreisverwaltung. Danach gibt es jeweils am ersten Dienstag des Monats von 14 Uhr bis 16 Uhr die Möglichkeit zu einem Gespräch mit Weyrich.

Die Sprechstunden finden in der Kreisverwaltung Kusel, Trierer Straße 49-51 , Zimmer 2, statt. Interessierte müssen vorab einen Termin über das Bürgerbüro vereinbaren: telefonisch unter 06381 4240 oder per E-Mail an buergerbuero@kv-kusel.de. Die Räumlichkeiten sind barrierefrei zugänglich.