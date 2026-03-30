Seit vergangenem Jahr ist Brücken ärztelos. Das soll selbstverständlich nicht so bleiben. Wie sich die Gemeinde um neue Ärzte bemüht.

In Brücken gibt es zurzeit keine Ärzte. Ein großes Manko, findet auch Ortsbürgermeister Christof Dahl (CDU). Schließlich sind Haus- und Fachärzte ein wichtiger Standortfaktor. Der Ortschef hofft, dass sich kurz- oder mittelfristig der ein oder andere Arzt ansiedeln wird. Denn Räumlichkeiten hierfür sind vorhanden.

In der Hauptstraße – unmittelbar am Kreisel – hat ein Investor in einem Gebäude die Voraussetzungen für mehrere Praxisräume im Erdgeschoss sowie drei Wohnungen im Obergeschoss geschaffen. Das Gebäude ist fast fertiggestellt. „Nun warten wir nur noch auf Bewerbungen von Ärzten“, sagte Dahl der RHEINPFALZ. Insgesamt vier Praxen stehen zur Verfügung: zwei mit einer Größe von je 200 Quadratmetern, eine mit 110 und eine mit 116 Quadratmetern. Alle sind samt Zugang barrierefrei. Noch könnten die Räumlichkeiten an die Bedürfnisse oder Wünsche des Mieters angepasst werden.

Jahrelange Suche nach Ärzten

Schon Dahls Vorvorgänger Pius Klein hatte sich bemüht, Ärzte für Brücken zu finden. Nicht zuletzt aus diesem Grund sei in Absprache mit dem Investor das Haus für verschiedene Praxen geplant worden, erklärte Kleins Nachfolger, der heutige Landrat Johannes Huber. Schon seinerzeit habe sich ein Arbeitskreis mit dem Anliegen, Ärzte zu finden, gegründet. Huber berichtete von etlichen Anstrengungen: Anzeigen in einschlägigen Medien, Anfragen bei der Ärztekammer und der Kassenärztlichen Vereinigung sowie eine Veröffentlichung auf der Plattform „Dorf sucht Arzt“. Es habe persönliche Gespräche mit Ärzten gegeben und sie hätten sich in den Krankenhäusern der Umgebung umgehört.

Ganz fruchtlos sind die Anstrengungen nicht geblieben. Es hätten sich schon einige Interessenten gemeldet, wie Dahl berichtet. „Leider hat bislang noch keiner unterschrieben.“ Schade, in seinen Augen. Nicht zuletzt für die Bürger, die nun in andere Orte fahren müssen, wenn sie krank sind und medizinische Hilfe benötigen. Die letzte Praxis in Brücken hat im März vergangenen Jahres geschlossen. „Und seither sind wir ärztelos“, meinte Dahl bedauernd.

Gute Rahmenbedingungen für Ärzte

Dabei „verfügen wir über gute Rahmenbedingungen“, sind sich Huber und Dahl sicher. So stehen in unmittelbarer Nähe 80 kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Außerdem gibt es in Brücken je eine Praxis für Logopädie und Physiotherapie. Unweit des potenziellen Ärztehauses ist eine Apotheke, ein nicht unwesentlicher Vorteil für eine mögliche Ansiedlung von Medizinern. Neben Ärzten wären Dahl zufolge auch Vertreter anderer medizinischer Heilberufe willkommen. Diese würden seiner Meinung nach die im Großen und Ganzen gute Infrastruktur der Gemeinde bereichern – und wären gerade für ältere Mitbürger von enormer Bedeutung, nicht zuletzt für die Bewohner des künftigen Seniorenwohnheims.