Bei einer Waldbegehung am Samstag, 25. April, möchte die Ortsgemeinde Breitenbach zusammen mit Forstamt, Jagdpächter und Jagdgenossenschaft über verschiedene Themen informieren: Es geht unter anderem um den Wolf, den Zustand der Wege, den Verbissschutz sowie um die Frage, wie der Breitenbacher Wald den Klimawandel verkraftet. „Wir wollen den Waldbestand, so wie er jetzt ist, bei der Veranstaltung noch einmal darstellen“, sagt Urban Scherschel, der Erste Beigeordnete, im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Schützenhaus. Nach der Begehung ist dort ein Imbiss geplant.