Fußball schreibt Geschichten und Geschichtchen – die sich in der Pfalz ja meist um den FCK drehen. Und: Fußball baut Brücken, die gern mal über 7500 Kilometer hinweg führen. Eine Fußball-Geschichte, die Quirnbach, Kanada und Berlin sowie den 1. FCK verbindet, erzählt unsere Leserin Birgit Nicolai.

Berlin am 25. Mai 2024: Gut und gerne 35.000 Fans des pfälzischen Traditionsclubs 1. FC Kaiserslautern tummeln sich anlässlich des DFB-Pokalspiels in der Bundeshauptstadt. Ebenfalls in Berlin und beim Finale selbstredend im Olympiastadion dabei: Jacob Weißenauer. Der Glan-Münchweilerer ist dort nun auf einen Freund aus frühen Kindertagen getroffen: einen Kanadier mit Quirnbacher Wurzeln und glühender FCK-Fan. Eine der ungezählten Begebenheiten, die sich um das Endspiel zwischen dem Zweitligisten und Meister Bayer Leverkusen ranken, hat Birgit Nicolai der RHEINPFALZ zugetragen.

„Mein Neffe Philip Kimbley-Nicolai – in Glan-Münchweiler geboren und mit knapp drei Jahren 2005 mit seiner deutschen Mutter Ulrike Kimbley-Nicolai und seinem kanadischen Vater Richard Kimbley in das kanadische Wintersport-Städtchen Banff ausgewandert – hatte geplant, in Deutschland seinen Urlaub zu verbringen. Am 27. Mai sollte Ankunft in Frankfurt sein. Direkt nach dem gewonnenen Halbfinale in Saarbrücken rief er mich über Face Time an, war total begeistert und hat sich riesig gefreut über den Einzug des FCK ins Finale. Er hat das Spiel in Kanada geschaut, in voller ,Betze-Montur’, Trikot und Schal.

Mutter Karina hat selbst lange gekickt, Vater Uli war eine Institution beim TuS Glan-Münchweiler: Jacob Weißenauer spielt ebenfalls – bei Bezirksligist VfB Reichenbach. Für den FCK-Fan war die Berlin-Reise Pflicht. Foto: Weissenauer

Er meinte dann noch: ,Da müsste ich ja bisschen früher kommen ...’ Ich riet ihm, wenn er wirklich ein paar Tage früher kommen kann, direkt nach Berlin zu fliegen. Zwei Stunden später rief er mich wieder an: Flug umgebucht, Ankunft Freitag, 24. Mai, in Berlin.

Ich hatte ihm aber gleich gesagt, dass es sehr schwer werden wird, ein Ticket zu bekommen. Aber er wollte auf jeden Fall nach Berlin, auch ohne Ticket. Das Drumherum, die Stimmung, das wollte er unbedingt miterleben. Wir haben es dann doch tatsächlich noch geschafft, Karten zu bekommen - nebenbei vielen Dank an die Personen, die das möglich gemacht haben.

Ebenfalls ein Ticket ergattert hat Jacob Weißenauer aus Glan-Münchweiler, ein Kindergartenfreund von Philipp (und Spieler beim VfB Reichenbach), und er hat sich mit seinen Fußballkumpels auch auf den Weg zum Finale nach Berlin gemacht.

Philip und Jacob waren die Jahre über immer lose in Kontakt und jetzt, vor dem Finale, haben sie sich natürlich auch geschrieben und vereinbart, sich – wenn möglich – in Berlin zu treffen. Und es hat geklappt: Vorm Stadion in Berlin haben sie sich wiedergesehen.

Vorm Spiel auf der FCK-Fanparty: Philipp Kimbley-Nicolai und Jacob Weißenauer. Foto: Christian Hamm

Im Mai 2022 waren meine ausgewanderte Schwester, ihr Sohn Philipp und sein sechs Jahre jüngerer Bruder Noah schon einmal auf Besuch in Deutschland. Wir – die drei aus Kanada sowie meine ältere Schwester und ich – sind nach Köln zum Auswärtsspiel bei Viktoria gefahren. Da sollte ja eigentlich der Aufstieg in die Zweite Bundesliga perfekt gemacht werden. Es gab leider nur ein 0:0.

Beim Relegations-Heimspiel gegen Dresden waren meine Schwester und Noah ebenfalls im Stadion (Philipp war nach Ibiza geflogen). Als der Aufstieg in Dresden perfekt gemacht wurde, waren sie dann schon wieder zurück in Kanada. Die Aufstiegsfeier auf dem Stiftsplatz konnten sie leider nicht mitmachen.

Hat selbst in Kanada Eishockey gespielt, sich aber den Spaß am Fußball bewahrt: Philipp Kimbley-Nicolai lebt in Banff ganz im Südwesten Kanadas, nahe Calgary und unweit der Grenze zum US-amerikanischen Bundesstaat Washington. Foto: Christian Hamm

Doch sobald die Kanadier zu Besuch sind, gilt der erste Blick immer dem Spielplan. Lässt sich ,uff de Betze’ gehen und ein Spiel live miterleben?

Philipp Kimbley-Nicolai wird noch einige Wochen in Deutschland bleiben. Seine Eltern wollen ebenfalls noch in diesem Sommer kommen. Birgit Nicolai

Übrigens: DIE RHEINPFALZ hat schon einmal über eine Begegnung von Jacob Weißenauer und Philipp Kimbley-Nicolai berichtet – auch die fand in Berlin statt und liegt 13 Jahre zurück. 2011 hatten sich die Zwei beim Spiel der Frauen-WM Deutschland gegen Kanada getroffen. Nicht verwunderlich: Beider Mütter, Ulrike Nicolai und Karina Weißenauer, teilen die Begeisterung für Fußball und haben selbst aktiv gespielt.