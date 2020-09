Im Rahmen des Festivals „Beethoven+X On Tour“ wird die international bekannte Pianistin Anny Hwang am Freitag, 25. September, um 19 Uhr im Kammermusiksaal der Burg Lichtenberg zu Gast sein. Neben Hwang, die auch die Moderation übernimmt, werden verschiedene Gäste von der Hochschule für Musik Saar, der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern und aus der luxemburgischen Jazz-Szene zu hören sein. Auf dem Programm steht nicht nur Beethoven, sondern auch Werke von Poulenc, Debussy und anderen Komponisten. Das Festival wird auf seiner Tournee zusätzlich am 26. September im Bürgerhaus Dudweiler und am 27. September im großen Kuppelsaal in Merchweiler halt machen. Der Eintritt für das Konzert in Kusel ist frei, es wird aber um eine Spende gebeten. Tickets für die anderen Tournee-Stationen können unter 06897 5010553, 06381 8429 oder per E-Mail an info@hamusic.de reserviert werden.