In der aktuellen Ausstellung des Kuseler Kunstkreises mit dem Titel „Insight und Outsight“ stellt Daniel Krause-Wichmann zwei Monate lang zehn Bilder im Foyer des Westpfalzklinikums vor. Der 1965 in Saarbrücken geborene Künstler arbeitet im Klinikum als Leiter des Medizincontrolling. „Schon seit frühester Jugend bin ich bildkünstlerisch aktiv und habe mir die Techniken autodidaktisch erarbeitet. Beeinflusst sei er von den Werken der Surrealisten, besonders von Max Ernst und René Magritte. Seit seinem Umzug in die Pfalz habe er sich auch der Fotografie zugewendet und sei dadurch zum Kunstkreis Kusel gelangt. Der Kunstkreis habe ihn inspiriert, erneut mit dem Malen anzufangen, Kenntnisse aufzufrischen und Techniken miteinander zu verbinden, sagt er.