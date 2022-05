Sorgenvolle Blicke nach oben dürfte es zurzeit vor allem auch im Lautertal geben. Wo Wasser öfter mal über die Ufer tritt, sind die Menschen sensibilisiert für heranziehende Unwetter. So hat es aber sicherlich auch viele Augenzeugen eines eindrucksvollen Naturschauspiels gegeben: Ehe die Dämmerung einsetzte, war es am Donnerstagabend dunkel. Dann aber hat sich die Sonne durch die dichten dunklen Gewitterwolken mogeln wollen. Ähnliches war am Freitag noch einmal zu beobachten, wenngleich nicht so intensiv.

Das Ergebnis war sehenswert – wie das Foto vom Himmel über Lauterecken zeigt. Die dramatisch wirkende gelbe Himmelsfärbung hat Johann von Karpowitz festgehalten. Sogenannte Mamatus-Wolken waren das, erläutert der Lauterecker – eine eindrucksvolle Wolkenbildung auf der Rückseite von Unwetterfronten. „Das Farbspiel der Wolken ist real“, verweist von Karpowitz darauf, dass er sich nach dem Fotografieren keinerlei technischer Hilfsmittel bedient habe, um das Bild womöglich noch aufzupeppen.