In Schönenberg-Kübelberg werden demnächst die Baugewerke eine Menge zu tun bekommen. Der Ortsgemeinderat Schönenberg-Kübelberg hat mehrere Bebauungspläne beschlossen.

So können im Gebiet „Elisabethenstraße, Lehmengarten, Am Kirchberg“ in Kübelberg demnächst fünf bis sechs Garagen errichtet werden. Die Anfrage eines Investors liegt der Gemeinde vor. Der Bebauungsplan musste geändert werden, weil dort ursprünglich eine öffentliche Grünfläche und Stellplätze vorgesehen waren. Der Rat sprach sich mit zehn Ja-Stimmen, bei acht Enthaltungen und zwei Nein-Stimmen für die Änderung aus.

Ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohneinheiten sowie fünf Einfamilienhäuser werden eine Baulücke in der Miesauer Straße, Richtung Kohlbach, schließen. Die Bauvoranfrage ist bereits gestellt, aber von der Kreisverwaltung Kusel zunächst abgelehnt worden. Grund: es fehle ein entsprechender Bebauungsplan. Dieser wurde nun erstellt und vom Gemeinderat einstimmig abgesegnet. Das „Bauvorhaben Bernhart“ kann jetzt Fahrt aufnehmen.