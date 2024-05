Beatrice Michel will in Grumbach ab Sommer als Ortsbürgermeisterin die Geschicke der Gemeinde leiten. Nach eigenen Angaben ist sie die einzige Kandidatin um das Amt.

Wie Beatrice Michel im Gespräch mit der RHEINPFALZ zu ihrer Kandidatur als Ortsbürgermeisterin in Grumbach berichtet, sei sie im Ort schon immer sehr engagiert gewesen. So setzt sie sich momentan, gemeinsam mit ihren Mitstreitern, dafür ein, dass die Sporthalle der früheren Grundschule in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein bleibt und damit den Vereinen aus Grumbach und den Nachbarorten zugänglich bleibt. Auch am Rheingrafen-Wanderweg sei sie maßgeblich beteiligt gewesen, berichtet die 40-Jährige.

„Ich sehe Potenzial in dem Örtchen“, sagt die gebürtige Grumbacherin, die es nur für kurze Zeit aus der Pfalz nach Mainz verschlagen hat. „Die tolle, lebendige Dorfgemeinschaft ist in den vergangenen Jahren etwas eingeschlafen.“ Das solle sich nach ihrer Wahl zur Ortsbürgermeisterin ändern: „Jeder soll sich einbringen können und mithelfen, wo auch immer er oder sie Lust hat.“ Michel kündigt an, dass auch Nicht-Ratsmitglieder ihre Meinung zu aktuellen Themen sagen dürften.

Die Diplom-Bank-Betriebswirtin arbeitet bei der Kreissparkasse Kusel und hat drei Kinder zwischen 15 und fünf Jahren. Michel freut sich sehr, dass sich neben erfahrenen Ratsmitgliedern in diesem Jahr viele junge Bürger gemeldet hätten, um in dem Gremium mitzuarbeiten.