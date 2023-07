Der Beachvolleyballplatz in Nanzdietschweiler ist beliebt. Nicht nur bei Einheimischen, sondern auch bei Auswärtigen. Am Abend wird dort gern und lange gespielt – zum Leidwesen der Anwohner. Um deren Anspruch auf Ruhe gerecht zu werden, hat der Ortsgemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung die Nutzungsordnung des Platzes geändert.

In den Sommerwochen hielten sich die Spieler auf dem Beachvolleyballplatz oft recht lange auf, sagte Ortsbürgermeisterin Annette Filipiak-Bender. Das bisherige Hinweisschild am Platz besagt „offen von 8 bis 21 Uhr – längstens bis zum Einbruch der Dunkelheit“. Da es in den Sommermonaten erst zwischen 21.30 und 22 Uhr richtig dunkel wird, würde die Zeit oft voll ausgereizt. Dass die Anwohner, die ein Anrecht auf Abend- und Nachtruhe hätten, sich durch das nicht ganz lautlose Spiel und die Spieler gestört fühlten, könne sie verstehen, sagte die Ortsbürgermeisterin.

Um die Situation für die Anlieger zu verbessern, beschloss der Rat, nicht nur den Zusatz „bis Einbruch der Dunkelheit“ zu streichen, sondern die Spielzeit auf dem Beachvolleyballplatz generell auf 20 Uhr zu begrenzen. Ein Schild mit den Öffnungszeiten werde nun montiert.