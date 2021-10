Wegen der kontrollierten Sprengung einer Bazooka aus dem Zweiten Weltkrieg wird die Landesstraße 367 am Dienstag, 19. Oktober, in der Ortsdurchfahrt Oberstaufenbach für mehrere Stunden gesperrt. Das hat das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde am Freitagmittag mitgeteilt. Zudem müssen laut Polizei mehrere Familien im Umkreis vorübergehend ihre Häuser verlassen. Informationen über den genauen Fundort und den Radius der Evakuierungen fehlten in der Mitteilung, das Ordnungsamt war für Fragen anschließend nicht mehr erreichbar.

Nach Auskunft der Polizei war die Bazooka bei Arbeiten auf einem Privatgrundstück gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst wird die Waffe am Dienstag zwischen voraussichtlich 10.30 und 13 Uhr sprengen. In dieser Zeit wird der Verkehr über Neunkirchen, Fockenberg-Limbach und Reichenbach umgeleitet.