Offenbach und Hundheim, getrennt durch den Glan, gehören seit der Verwaltungsreform in den späten 1960er Jahren zusammen. Von der historischen Rivalität zwischen den Bayern (Hundheim) und Preußen (Offenbach) ist heute quasi nichts mehr übrig. Stattdessen wird am Sonntag, 28. Juli, ab 11 Uhr einmal mehr der zünftige Bayrisch-Preußische Frühschoppen gefeiert.

Die Idee zum Fest geht auf den früheren Ortsbürgermeister Hans Hahn zurück. Frühere Bayern und Preußen sollten gemeinsam ihre „Versöhnung“ feiern. Gemäß des Kleinen Ortsbuchs der Gemeinde wird das Fest seit 1995 gefeiert, „laut Kassenbuch war der erste Bayrisch-Preußische Frühschoppen 1998“, teilt Roman Leibrock vom Förderverein der Gemeinde mit. So oder so, das Fest erfreut sich noch immer großer Beliebtheit, wenngleich es sich mittlerweile leicht gewandelt hat. Früher wurde zwei Tage lang gefeiert, jetzt liegt der Fokus ganz auf dem Sonntag. Der Festplatz wurde vom Hundheimer Dorfplatz ans Gemeinde- und Feuerwehrhaus in Hundheim verlegt.

Ausrichter ist der Förderverein der Ortsgemeinde Offenbach-Hundheim, der mit dem Gumbsweilerer Mandolinenorchester und Mittagessen von Philipp Hoffers – von Weißwurst, Krustenbraten bis hin zu Kartoffelknödeln – ab 11 Uhr zum gemeinsamen Feiern einlädt. Am Nachmittag gibt es zudem Kaffee und Kuchen. Fürs Mittagessen wird um Vorbestellung bei Roman Leibrock unter 01520 7976996 oder romanleibrock@t-online.de gebeten.