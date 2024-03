Gute Nachrichten für die Kuseler Gastroszene: Der Schalander öffnet wieder seine Türen. Geplant ist ein Bistro beziehungsweise „Kult-Wirtshaus“ im bayerischen Stil, wie Pächter Uwe Leis auf Anfrage der RHEINPFALZ berichtet. Landestypische Speisen wie Weißwürste und Schweinsbraten sollen künftig im Schalander aus der Küche kommen. Dazu passend werde der Innenbereich des Lokals gestaltet: So verweist der 60-Jährige etwa auf eine größere Fototapete, auf der Deutschlands höchster Berg, die Zugspitze, sowie der Eibsee zu sehen sein sollen. Bereits seit Januar werde das Obergeschoss des Lokals an der Trierer Straße renoviert, erzählt Leis, der von einer „Komplettrenovierung“ spricht. Nach und nach solle dann auch der frühere Bierkeller folgen. Im Sommer soll es Musikabende auf der Terrasse geben, berichtet der gebürtige Westfale, der nach eigenen Angaben längere Zeit in Garmisch-Partenkirchen in Bayern gelebt und zuletzt drei Jahre lang die Gastronomie des Ramsteiner Schwimmbads Azur betrieben hat. Einiges gelte es vor der Eröffnung zu erledigen, so müsse beispielsweise noch der Wasserinstallateur anrücken. Wenn alles gut geht, rechnet er für Gründonnerstag, 28. März, mit der Eröffnung.

Der Schalander wurde zuletzt mehrere Jahre lang von Wolfram Butz betrieben, der nun zusammen mit Andreas Becker das Kulturzentrum Kinett betreibt. Ende 2022 schloss der Schalander seine Pforten.