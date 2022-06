In der Gemeinde wird es am letzten Juli-Wochenende wieder den „Bayerisch-Preußischen Frühschoppen“ geben. Die Planungen seien angelaufen, sagte Ortsbürgermeister Peter Stein in der Sitzung des Gemeinderates. Am Samstag, 30. Juli, gibt es abends Musik, am Tag darauf den traditionellen Frühschoppen. Auch sei das Winzerfest noch nicht abgesagt, allerdings gelte es kurzfristig zu entscheiden; zum einen wegen des B420-Ausbaus, zum anderen wegen Corona. Ob es einen Weihnachtsmarkt geben wird, müsse man sehen. Fix abgesagt, betonte Stein, sei entgegen im Ort kursierender Gerüchte jedoch nichts.