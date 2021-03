Der Waldkindergarten Schönenberg-Kübelberg, im August 2020 eröffnet, kann bald sein endgültiges Quartier beziehen. Ein großer Bauwagen und ein Toilettenwagen wurden am Donnerstag angeliefert. Sie sind zur Zwischenstation in Schmittweiler abgestellt. Wie Ortsbürgermeister Thomas Wolf berichtet, werden in zwei Wochen die beiden Wagen ins Waldgebiet „Klingenmühle“ gebracht. In der Zwischenzeit würden noch die Strom-, Wasser-und Abwasserleitungen verlegt und Pflasterarbeiten vorgenommen. Mitte April könne die Kita dann endgültig umziehen. Die 20 Waldkindergartenplätze waren schnell vergeben. Vorübergehend sind die Kinder im Dorfgemeinschaftshaus Schmittweiler untergekommen.