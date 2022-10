Bei Bauvorhaben setze die Gemeinde auf Gerechtigkeit. Daher hat der Gemeinderat mehreren, vom Plan abweichenden Bauvoranfragen sein Einvernehmen versagt. Das letzte Wort hat aber die Kreisverwaltung.

Konkret geht es um den Bau eines Hauses in der Austraße im Bebauungsplan Brühllücke. Knackpunkt ist dort die Farbe der Ziegel, die der Bauherr – nicht wie vorgesehen in rot – haben will. Der Gemeinderat hatte dazu schon im Februar sein Einvernehmen versagt. Daraufhin hat die Kreisverwaltung jedoch das versagte Einvernehmen der Ortsgemeinde ersetzt. Wie Ortsbürgermeister Klaus Klinck berichtete, habe die zuständige Verwaltungsmitarbeiterin schwarze Dächer in der Nähe gesehen. Sie sei wohl davon ausgegangen, dass diese auch im Bereich des Bebauungsplans liegen – was aber nicht der Fall sei. Nun war erneut das gemeindliche Einvernehmen gefragt, und der Rat blieb standhaft. Denn schon zuvor hatte es Anfragen nach schwarzer Dacheindeckung gegeben, die der Rat im Sinne der Gleichbehandlung auch damals versagt hatte.

Nein zu Gewerbeinteressent

Ebenfalls versagt hat die Gemeinde ihr Einvernehmen zur Errichtung eines weiteren Hauses an der Lichtenbergstraße. Laut Klinck liegt das Grundstück zwischen der B420 und der Draisinenstrecke im Außenbereich und sei auch nicht im Bebauungsplan. Das Grundstück sei verkehrstechnisch nicht erschlossen, und es sei auch unüblich, für nur ein Grundstück einen Bebauungsplan zu erstellen. Die gleiche Einschätzung hatte bereits die Verwaltung geäußert.

Zudem befasste sich der Rat mit der Anfrage eines Grundstücksinteressenten, der in der Austraße hinter dem Sportplatz eine Halle für den Vertrieb von Kältegeräten und Armaturen errichten möchte. Die Waren sollen über einen Großhandel versandt werden. Geplant ist eine Immobilie von 18 mal 18 Metern, die bis zu 15 Meter hoch sein könne, sagte Klinck. Der Anlieferverkehr würde sich nach Angaben des Interessenten „im Rahmen“ halten. Der Rat erwartet allerdings viel Verkehr durch Lastwagen und Lieferdienste. Im nicht-öffentlichen Teil fiel die Entscheidung schließlich dagegen. „Wir werden das Grundstück zum vorgestellten Zweck nicht verkaufen“, teilte Klinck auf Nachfrage mit.