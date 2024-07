Beim „Freischießen“ eines unterirdischen Leitungskanals ist am Montagmorgen in Kusel ein Kompressor in Flammen aufgegangen. „Es hat gerade noch gereicht. Wir sind fertig“, kommentierte einer der Arbeiter grinsend das Malheur, während neben ihm und seinen Kollegen noch das Wrack qualmte und Wasser aus einem Schlauch plätscherte.

„Wir haben eine ,Rakete’ abgeschossen – schon war’s passiert“, schilderte ein anderer Beschäftigter der Kuseler Baufirma Jung & Sohn, was sich da am Morgen kurz nach 9 Uhr neben der alten Gerberei zugetragen hatte. Der mobile Drucklufterzeuger war im Einsatz, um eine Art Meißel mit Wucht durch das Erdreich im Baugraben zu treiben – übliches Vorgehen, wenn unter Bodenniveau kleine Röhren für Versorgungsleitungen gegraben werden. Mit dem letzten „Raketen“-Schuss hat nun der Kompressor den Geist aufgegeben. „Wahrscheinliche Ursache ist ein technischer Defekt“, sagte Uwe Emrich, Hauptamtlicher Gerätewart der Stützpunktfeuerwehr Kusel, der mit vor Ort im Einsatz war.

Kurze Anfahrt für die Feuerwehr

Gelöscht war schnell, auch weil die Feuerwehr nur gut 200 Meter Anfahrt hatte. Die beiden Einsatzfahrzeuge standen an der B420 in Höhe Gerberei, denn „von oben her war leichter an die Einsatzstelle heranzukommen als durch die enge Einfahrt von der Bahnhofstraße zur Mühlgasse“, erläuterte Emrich die Vorgehensweise. Um den Kompressor zu löschen, genügte der Einsatz eines Trupps unter Atemschutz. Das notwendige Wasser hatten die Kuseler im Tanklöschfahrzeug an Bord.

Zu dem Brand war es im Zuge derzeit laufender Tiefbauarbeiten im Pfad von der Mühlstraße hinauf zur B420/Haltestelle Dr. Kafka gekommen. Mitarbeiter des Kuseler Bauunternehmens Jung & Sohn verlegen dort eine Gasleitung. Die Tiefbaufirma gehört seit Mai den Stadtwerken Kaiserslautern SWK und deren Kooperationspartner Stadtwerken Kusel. Seither ist die Firma verstärkt für Vorhaben des kommunalen Versorgers tätig. So auch zurzeit beim weiteren Ausbau des Stadtwerke-Gasnetzes.