Das Kreishaus in Kusel wird für zwei Jahre zu einer Großbaustelle. Der Gebäudeteil C, Baujahr 1967, wird in den Jahren 2022 und 2023 für rund 2,4 Millionen Euro generalsaniert.

Der Kreisausschuss genehmigte am Montag Planungskosten über 100.000 Euro. Beim dritten Bauabschnitt der Sanierung bekommt der fünfstöckige Haupttrakt neue Fenster, einen Aufzug und