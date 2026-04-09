Die Kreisstraße 22 zwischen Kusel und Blaubach wird ab Montag, 13. April, vollständig für den Verkehr gesperrt. Grund sind Kanalbauarbeiten im Bereich des Anwesens Blaubacher Straße 15. Dies geht aus einer Mitteilung der Kreisverwaltung hervor. Die geplante Sperrung soll demnach bis Donnerstag, 30. April, andauern.

Die Verkehrsbehörde teilte mit, dass während der Bauzeit eine Umleitung eingerichtet wird. Diese führt von Kusel über die Bundesstraße 420 und die Kreisstraße 24 nach Körborn. Alternativ können Verkehrsteilnehmer die Strecke über Dennweiler-Frohnbach und Oberalben (K23) oder über Mayweilerhof (K23 und K22) nach Blaubach nutzen. Die Umleitung gilt in beide Fahrtrichtungen.