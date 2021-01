Am Ohmbachsee soll ein freikirchliches Gemeindezentrum entstehen. Der Verbandsgemeinderat hat entschieden, dass die Fläche auf Sander Seite dafür genutzt werden darf. Auch die umliegenden Ortsgemeinden haben zugestimmt. Doch wann mit dem Bau begonnen wird, ist derzeit völlig offen.

Als Folge der Corona-Pandemie hätten sich die Planungen verzögert, sagte Gennadi Kliwer von der Freien Evangeliums Christengemeinde Miesau der RHEINPFALZ. Es sei noch alles im Fluss, erklärte der Gemeindeälteste. Eine Gruppe von Gemeindemitgliedern befasse sich mit der Planungen.

Die Freie Evangeliums Christengemeinde will eigenen Angaben zufolge im Ortsteil Sand „Bei der Strunkeiche“ auf einer 1,9 Hektar großen, bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche ein zweites Gemeindezentrum errichten. Neben der Nutzung für Gottesdienste, Gemeindefeiern und Schulungen soll das Gebäude auch als Proberaum für Chöre und Orchester dienen.

Platzmangel in Miesau

Bisherige Planungen sehen 160 Parkplätze an dem neuen Gemeindezentrum vor, das rund drei Kilometer vom bisherigen entfernt wäre. Am Standort Miesau bestehe Platzmangel, begründet die zur Pfingstbewegung gehörende Freikirche ihr Vorhaben. Laut Gennadi Kliwer zählt die Gemeinde, in der die Erwachsenentaufe praktiziert wird, rund 500 Mitglieder, ganz überwiegend Russlanddeutsche.

Konkrete Angaben zu Baubeginn, Größe des Komplexes oder den Baukosten, die von den Gemeindemitgliedern aufgebracht werden, wollte er nicht machen. Im Sommer 2018 hatte der Gemeindeälteste eine Zeitspanne von vier bis fünf Jahren für die Errichtung genannt.

Kommunale Gremien sind seit mehr als zwei Jahren mit dem Bauvorhaben der Miesauer Pfingstgemeinde befasst. Mitte Dezember beschloss der Verbandsgemeinderat die Änderung des Flächennutzungsplanes, der nun von der Kreisverwaltung als Unterer Landesplanungsbehörde genehmigt werden muss.