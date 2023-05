Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In drei Dörfern in der Nähe des Remigiusberges werden in diesem Jahr neue Baugrundstücke erschlossen, 17 in Haschbach, neun in Schellweiler und vier in Etschberg. Alle drei Ortsgemeinden sind zuversichtlich, dass die Grundstücke schnell verkauft werden können. Im Vorfeld herrschte eine große Nachfrage.

Am weitesten ist die Ortsgemeinde Haschbach mit der Erschließung neuer Baugrundstücke fortgeschritten. Das Neubaugebiet „Lamperstbaum/Höll“ wird um 17 weitere