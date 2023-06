Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Er klettert den Baum hoch – sie bleibt lieber am Boden, packt aber kräftig mit an: Dominik Bühl und Mareike Collins schätzen Holz. Sie bieten den begehrten Energieträger zum Heizen an – können aber selbst noch weit mehr damit anfangen.

In den Wipfeln rumzuhängen, will gelernt sein. Zumal der Akrobat in der Krone auch noch mit der Motorsäge hantiert. Dominik Bühl ist Baumpfleger und betreibt einen Brennholzhandel.