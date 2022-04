Die ersten Anmeldungen liegen bereits vor, das Organisationsteam des Baumholderer Triathlons steckt mitten in den Vorbereitungen. Nach zweijähriger Corona-Pause soll am 18. und 19. Juni der sportliche Dreikampf rund um den Badeweiher wieder stattfinden.

Nicht nur bei den Organisatoren ist die Vorfreude riesig, auch die Triathleten scheinen in den Startlöchern zu stehen. Vor allem den Stammgästen sei dies anzumerken. Das zeigen Anfragen und Rückmeldungen, berichtet der Organisationschef Günter Heinz vom Förderverein Triathlon und Stadtlauf Baumholder. „Wir freuen uns wahnsinnig, endlich wieder unsere beliebten Veranstaltungen anbieten zu können, es kribbelt in den Fingern“, sagt er.

Der elfte Triathlon rund um den Badeweiher in Baumholder wird überwiegend auf den von 2019 bekannten Strecken ausgetragen. Damals fand bislang zum letzten Mal ein Triathlon vor Ort statt. In den Folgejahren verhinderte die Corona-Pandemie den Start des Wettkampfs. In diesem Jahr ist es aber wieder soweit: Das Organisationsteam hat sich entschlossen, in die Planung einzusteigen, auch wenn aktuell noch nicht absehbar sei, unter welchen Corona-Auflagen der Triathlon ausgetragen werden kann.

Wohl weniger Sportler als im Rekordjahr 2019

Am 18. Juni starten die Jugendlichen auf deutlich kürzeren Strecken, der Sonntag, 19. Juni, ist den erwachsenen Triathleten vorbehalten. Die Jugendlichen werden in verschiedenen Altersklassen gewertet. Angeboten werden sonntags wieder eine olympische und eine Sprint-Distanz (750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Rad fahren, vier Kilometer Laufen). Die Sprint-Distanz soll als Liga-Veranstaltung des Rheinland-Pfälzischen Triathlon-Verbands über die Bühne gehen, berichtet Heinz.

Auch der Verband sei in Corona-Zeiten geschwächt. Die reguläre Teilnehmer-Zahl bei den Wettkämpfen sei deutlich geschrumpft. Da gelte es nun, auch mit dem Baumholder-Triathlon, wieder Aufbauarbeit zu leisten. Für David Hetzel vom Orga-Team ist diese Situation nachvollziehbar: „Schließlich waren viele Schwimmbäder geschlossen, die Sportler hatten keine Gelegenheit zum Trainieren.“ Der Förderverein rechnet daher auch mit weniger Teilnehmern als zuletzt. Wie viele Sportler genau ins Rennen gehen werden, lässt sich für die Organisatoren aber noch nicht abschätzen. Denn viele Teilnehmer meldeten erst kurz vor Fristende. Bei der bislang letzten Auflage waren über 200 Sportler dabei.

Zehn Kilometer laufend bis ins Ziel

Der Wettbewerb wird auch in diesem Jahr wieder als Massenstart am Sandstrand gestartet. Von dort aus werden im Hauptwettkampf, über die olympische Distanz, die ausschließlich von Sportlern ab Jahrgang 2004 in Angriff genommen werden darf, 1500 Meter geschwommen, ehe es für die Triathleten aufs Rad geht. 36,5 Kilometer müssen die Sportler hinter sich bringen, dabei etwa 580 Höhenmeter bewältigen. Von Baumholder geht es über Breitsesterhof, Mettweiler, Fohren-Linden nach Berglangenbach und nach drei Runden dort wieder zurück. In Baumholder steigen sie dann noch einmal in die Laufschuhe. Zehn Kilometer beträgt die Distanz bis ins Ziel.

Termin

Der Baumholder-Triathlon findet am 18./19. Juni statt. Das Anmeldeportal ist bereits geöffnet und unter www.baumholder-triathlon.de erreichbar. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Strecken und Teilnahmebedingungen.