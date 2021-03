Die Corona-Pandemie verhindert auch 2021 den Baumholder-Triathlon. Der Förderverein Triathlon und Stadtlauf Baumholder hat sich in einer virtuellen Sitzung für die Absage der für Juni geplanten Veranstaltung ausgesprochen.

Die Entscheidung ist den Verantwortlichen schwer gefallen, da es die zweite Absage in Folge ist. Für die Organisatoren gibt es mehrere Gründe, warum es keinen Sinn ergebe, in die Planungen zu starten. Neben gesundheitlichen Bedenken setze es ein falsches Zeichen, in der aktuellen Situation ein Event dieser Art zu planen.

„Gerade auf der Radstrecke sind die Zuschauerströme nicht zu kontrollieren“, sagt Vereinssprecher Günter Heinz. Und am Badesee lebe der Triathlon auch von der Stimmung im Publikum. Hinzu komme die Planungsunsicherheit. Wer weiß, was im Juni sein wird?