Der Förderverein Triathlon und Stadtlauf Baumholder wird in diesem Jahr im Rahmen seines Triathlons auch die Landesmeisterschaft im Sprint ausrichten. Das hat Organisationschef Günter Heinz mitgeteilt. Es ist eine Premiere.

Der rheinland-pfälzische Triathlon-Verband (RTV) hatte zuvor angefragt, weil der Triathlon Mittelmosel, der ursprünglich den Zuschlag zur Ausrichtung der Landesmeisterschaft erhalten hatte, nun ausfalle. Zum ersten Mal wird in den Triathlon in Baumholder eine Rheinland-Pfalz-Meisterschaft integriert. „Damit bekommen wir ein super Starterfeld“, freut sich Heinz. Er rechnet mit 60 bis 70 Teilnehmern mehr. Derzeit haben sich etwa 80 Sportler angemeldet. Der elfte Triathlon geht am Wochenende, 18. und 19. Juni, rund um den Badesee über die Bühne. Anmeldungen sind bis Sonntag, 5. Juni, unter www.baumholder-triathlon.de möglich. Dort gibt es auch alle weiteren Informationen zu den Strecken und Distanzen. Nachmeldungen am Veranstaltungstag sind aber nicht möglich.