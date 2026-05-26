In der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan könnte ein neuer Wanderweg entstehen – mit Baumhäusern als Schlafplatz. Noch aber stehen hinter der Idee viele Fragezeichen.

Im Schlafsack in drei Meter Höhe zwischen Bäumen nach einer langen Wandertour die Nacht verbringen: Im Schwarzwald ist das in mehreren Orten in einem Baumhaus möglich. Dahinter steckt der gemeinnützige Verein Bund für Baumhaustechniker aus Calw, der sein Konzept eines Baumhaus-Wanderwegs für die Verbandsgemeinde (VG) Kusel-Altenglan im Dorfgemeinschaftshaus in Etschberg vorstellte.

„Die Idee zeigt, dass Tourismus und Umweltbildung keine Gegensätze sind“, sagte Ulrich Urschel, erster Beigeordneter in Etschberg. Bei einer Wanderung im baden-württembergischen Bad Teinach sei er auf das ungewöhnliche Konzept gestoßen, das seiner Meinung nach Vorbild für den Landkreis Kusel sein könnte. Entsprechend waren mehrere Ortsbürgermeister sowie Mitarbeiter des Smart-City-Projekts „Land l(i)eben“ gekommen, um sich ein Bild zu machen.

Verena Volkholz, zweite Vorsitzende des Vereins aus dem Nordschwarzwald, gab einen Einblick in das Konzept: Seit Gründung des Vereins vor zehn Jahren seien 14 Baumhäuser errichtet worden. Zehn stehen laut Volkholz gegen eine Gebühr an die Kommunen zur Übernachtung bereit. Der Zugang zu den Baumhäusern, in denen bis zu acht Personen Platz hätten, erfolge nach der Buchung im Internet über einen Tastencode. Die Kosten für ein Konstrukt – inklusive Solartechnik für die Stromerzeugung, Versicherungen und Prüfungen – belaufen sich Volkholz zufolge auf rund 35.000 Euro.

Erster Schritt: Erlebnispfad mit RFID-Karten?

Im Schwarzwald funktioniere das Angebot, häufig seien die Baumhäuser alle ausgebucht, sagte Volkholz. Dennoch rate sie davon ab, in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan gleich mehrere der Hütten aufzustellen, um einen neuen Wanderpfad zu etablieren. Zwar sehe sie Potenzial in der Region, doch es gebe bislang zu wenig Touristen, damit sich mehrere dieser buchbaren Baumhäuser aus finanzieller Sicht lohnen.

Der Vorschlag von Volkholz ging daher zunächst in eine andere Richtung – eine größere. Ihr schwebe ein „34-Welten-Pfad“ vor, in dem die zur VG Kusel-Altenglan gehörigen Kommunen ihre Sehenswürdigkeiten und Angebote in einem Netzwerk bündeln. Jeder Ort könne dabei unterschiedliche Schwerpunkte setzen – beispielsweise im Bereich Umweltbildung, mit neuen Lern- oder Mitmachstationen oder bewährten Angeboten wie der Draisinenstrecke zwischen Altenglan und Lauterecken oder Führungen auf Burg Lichtenberg.

Um den Anreiz zu steigern, brachte Volkholz eine Reihe an Vorschlägen ins Gespräch: zum Beispiel eine interaktive Musikstation mit fest installierten Instrumenten, an der sich Wanderer ausprobieren können. Auch schlug sie mit einer digitalen Stempelkarte mit RFID-Chip ein spielerisches Element vor, das in das Gesamtkonzept eingebunden werden könnte. Besucher könnten demnach entlang der Wege an verschiedenen Stationen oder durch die Teilnahme an Aktionen oder Veranstaltungen Punkte sammeln – ähnlich wie beim Geocaching, merkte Volkholz an. Wer sich besonders fleißig innerhalb eines Jahres beteilige, gewinne am Ende einen Preis.

„Wird Leute geben, die Bedenken haben“

Ambitioniert, aber kein schlechter Ansatz – so fiel die erste Reaktion vieler Teilnehmer aus. Unter anderem sprach Christoph Schneider, Ortsbürgermeister von Etschberg und Bürgermeister der VG Kusel-Altenglan, seine Unterstützung für das Projekt aus: „Ich bin überzeugt, dass sich in den 34 Kommunen tolle Schätze finden lassen.“ Lobende Worte fand neben Urschel, der sich vom Ausmaß des Konzepts überrascht zeigte, auch Rammelsbachs Ortschef Thomas Danneck. Er plädierte zudem dafür, die Ortsbürgermeister für die Erstellung eines solchen Konzepts frühzeitig einzubinden.

„Es wird sicher Leute geben, die Bedenken haben“, warf wiederum Werner Häuser, Leiter des Forstreviers Lichtenberg ein. Er regte wie Schellweilers Ortsbürgermeister Matthias Doll an, bestehende Wanderwegnetze für das Konzept zu berücksichtigen. Zugleich erinnerte Häuser daran, dass die Entwicklung eines neuen Wanderpfads einiges an Zeit beanspruche. Für die Routen durch den Wald komme hinzu, dass sich viele Flächen im Privatbesitz befinden – das stelle die Planung seiner Erfahrung nach vor erhebliche Herausforderungen.

Etschberg will den Anfang machen

Ob und in welcher Form das vorgeschlagene Tourismuskonzept weiterverfolgt wird, ist noch offen. Laut Schneider soll das Projekt in den nächsten Schritten an die jeweiligen Ortsgemeinden der VG zur Diskussion herangetragen werden. Klar sei für ihn allerdings auch, dass die Idee auch auf Kreisebene diskutiert werden müsse.

Doch unabhängig davon, wie es weitergeht: In Etschberg befindet sich ein Baumhaus bereits in der Planung. Wie Schneider gegenüber der RHEINPFALZ sagte, sei die Finanzierung bereits gesichert – denn das Baumhaus sei als sogenannter Dritter Ort geplant. Dabei handelt es sich um ein Projekt von „Land l(i)eben“, das ausgewählte Ortsgemeinden bei der Belebung sowie Schaffung von Treffpunkten mit jeweils bis zu 50.000 Euro unterstützt. Vorteil für Etschberg: Die Ortsgemeinde konnte laut Schneider den vollen Zuschlag erhalten – und hat noch nichts vom Geld ausgegeben.