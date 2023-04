Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg will Baum- und Wiesenbestattungen ermöglichen. Das hat der Rat in seiner Sitzung am Donnerstagabend in der Aula der IGS entschieden. Bäume werden bestellt, doch wo genau sie hin kommen, ist noch nicht geklärt.

„Immer mehr Bürger der Gemeinde fragen nach Baum- oder Wiesenbestattungen nach“, führte Ortsbürgermeister Thomas Wolf (CDU) aus: „pflegeleichte Gräber“.