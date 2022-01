Das Forstamt Kusel ist aktuell an mehreren Orten damit beschäftigt, abgestorbene Bäume am Straßenrand zu entfernen. Laut einer Pressemitteilung ist bis Anfang Februar mit kurzfristigen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Betroffen sind die Strecken an der B420 zwischen Rathsweiler und Eschenau sowie an der L367 zwischen Niederstaufenbach und der Kreuzung Friedelhausen/Bosenbach. Auch der Radverkehr auf dem dortigen „Pfälzerland-Radweg“ kann kurzfristig beeinträchtigt sein. Während der Arbeiten werden Ampeln aufgestellt, die zeitweise dauerhaft auf rot gestellt werden müssen. Das Forstamt empfiehlt, das Gebiet zu den Arbeitszeiten nach Möglichkeit zu umfahren.