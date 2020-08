Ganz kurzfristig muss am Freitag die Kreisstraße 13 zwischen Langenbach und der Abzweigung nach Herschweiler-Pettersheim beziehungsweise Konken ganztägig gesperrt werden. Dort müssten dringend, aber wirklich allzu dringend Bäume gefällt werden, sagt Förster Andreas Bonin. „Die Bäume sterben uns weg, überall. Und das so schnell, dass wir mit verkehrssichernden Maßnahmen nicht mehr nachkommen.“ Bonin sieht die Lage dramatisch. Umgehend gehandelt werden müsse nun bei Langenbach, wo am Freitag schweres Gerät anrücken muss, um Schlimmeres zu verhindern. Abgestorbene Bäume drohten, auf die Straße zu stürzen. Spätestens ab 9 Uhr sei die Abzweigung nicht mehr passierbar. Gearbeitet werde bis zum Ortseingang Langenbachs. Bonin, verantwortlicher Förster im Revier Glan-Münchweiler, befürchtet, dass ob der anhaltenden Trockenheit weitere solcher Aktionen kurzfristig anberaumt werden müssen.