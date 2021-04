Unbekannte Täter haben das Schloss eines Baucontainers hinter der Aral-Tankstelle in der Glanstraße aufgehebelt und mehrere Baumaschinen entwendet. Laut Polizei ereignete sich die Tat zwischen 13 Uhr am Samstag und 7 Uhr am Montag. Die Polizei Kusel bittet um Zeugenhinweise unter 06381 9190 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de.