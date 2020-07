Die Bauarbeiten am Fritz-Wunderlich-Weg werden sich etwas länger hinziehen. Nicht, weil die Arbeiten noch komplizierter werden als gedacht, sondern weil Unbekannte am Wochenende dafür gesorgt haben, dass die Baustelle stillsteht. Laut Karla Hagner, Sprecherin der Kreisverwaltung, wurden am Wochenende nicht nur mutwillig die Absperrungen abgeräumt, sondern sich auch an den Spezialmaschinen zu schaffen gemacht, mit denen die Arbeiten – auch zur Hangabsicherung – erledigt werden. Unter anderem sollen Dreck in den Tank geworfen worden sein. Folge: Die Maschine war nicht mehr einsatzfähig, die Arbeiten konnten nicht weitergehen. Die begannen erst am Donnerstagnachmittag wieder, nachdem eine Ersatzmaschine geliefert worden war.