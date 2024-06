Investitionen, wie eine Verbesserung der Straßen oder Arbeiten am Sängerheim sind aktuell nicht drin für die Ortsgemeinde.

Wie in den meisten Gemeinden, wurde auch in Lohnweiler der Haushalt immer wieder heftig diskutiert, mehrfach habe sich der Rat von der Verwaltung einzelne Punkte erläutern lassen, berichtet Noch-Bürgermeister Thomas Knecht. Dennoch wurde mehrheitlich beschlossen, die Grundsteuer B von 491 auf 600 Punkte anzuheben. Ohne den von Landrat Otto Rubly getroffenen Kompromiss wäre eine Anhebung auf 847 Punkte fällig geworden. Größere Investitionen sind in 2024 nicht geplant. „Wenn Einnahmen durch die Photovoltaikanlage und Windenergie reinkommen, können neue Projekte angegangen werden“, erklärt Knecht. Dabei sei sich der Rat durchaus bewusst, dass beispielsweise an innerörtliche Straßen oder dem Sängerheim manche Baumaßnahme nötig sei. „Das wurde zurückgestellt, um die Kraftanstrengung zum Haushaltsausgleich zu belegen. Man weiß, dass manche Sachen gemacht werden müssten, aber die Gelder dafür wären direkt bei den Bürgern wieder zu holen“, entsprechend seien dem Rat quasi die Hände gebunden.