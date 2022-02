Bisher hat der Ortsgemeinderat von Aschbach die von der Aufsichtsbehörde geforderte Anhebung der Grundsteuern abgelehnt. Am Donnerstag soll darüber erneut beraten werden. Wird der Haushalt nicht genehmigt, stehen einige Projekte auf dem Spiel.

Viele Maßnahmen sind im Ort am Königsberg mit gut über 300 Einwohnern für dieses und die kommenden Jahre geplant: Eine Machbarkeitsstudie für Bauland ist in der Auftragsvergabe, mit einer Dorfmoderation soll das Dorferneuerungskonzept fortgeschrieben werden, ein Walderlebnispfad soll angelegt werden und Sanierungsarbeiten am Dorfgemeinschaftshaus stehen an.

Dennoch hat der Rat in der Sitzung im Januar ein Zeichen gesetzt und die Anhebung der Grundsteuersätze (derzeit 300 bei A und 414 bei B) mehrheitlich abgelehnt. Doch Ortsbürgermeisterin Birgit Wamsbach weiß: „Ein nicht genehmigter Haushalt wäre zum Nachteil der Bürger.“ Und für die soll einiges getan werden.

Keine Leerstände

Wamsbach berichtet von vielen Anfragen nach Häusern, Wohnungen oder Bauland. Es gebe junge Familien im Ort und weitere aus Nachbargemeinden, die daran interessiert seien, herzuziehen. Es gebe keine Leerstände. Zum Verkauf stehende Häuser gingen in kürzester Zeit weg. Nun soll ein Fachbüro herausfinden, wo gebaut werden könnte. Denn ein ehemals als mögliches Baugebiet vorgesehener Bereich hatte sich als ungeeignet – weil zu feucht – erwiesen. „Wir wollen das jetzt gleich sinnvoll mit einem Büro angehen“, sagt die Ortsbürgermeisterin.

Sie hofft, dass die Dorfmoderation noch in diesem Jahr starten kann. Ein Fachbüro sei bereits gefunden, jedoch wartet die Gemeinde auf die beantragte Förderung aus dem Investitionsstock des Landes.

Wirtschaft öffnet am 1. April

Bereits seit längerem wird die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses geplant. Der Bau barrierefreier Toiletten im Erdgeschoss ist bereits genehmigt und geplant. Am Mittwoch geht es noch um die Heizungsanlage, und ein nachgereichtes Brandschutzkonzept ist noch nicht genehmigt. Im Aschbacher Dorfgemeinschaftshaus gibt es eine Besonderheit: eine vom Ortsgemeinderat und den Vereinen gestemmte Dorfwirtschaft. Die musste im November wegen Corona geschlossen werden – „nach einem super angenommenen Schlachtfest, 125 Essen waren vorbestellt“, berichtet Wamsbach.

Am 1. April soll es wieder so los gehen, wie es im Herbst endete: mit einem Schlachtfest. Und dann wollen sich die Aschbacher wieder an den Freitagabenden im Dorfgemeinschaftshaus treffen.

Erlebnisreich zum Gipfel

Ein weiteres Ehrenamtsprojekt im Dorf, das trotz Spendensammlungen in der Dorfwirtschaft auch von Finanzmitteln aus dem Haushalt abhängig ist: der Walderlebnispfad. Erste Arbeitseinsätze seien bereits durchgeführt worden, berichtet die Ortsbürgermeisterin. Das Ziel der nördlich des Königsbergs gelegenen Gemeinde: einen Weg mit unterhaltsamen Stationen so zu gestalten, dass „die Kinder den Weg zum Gipfel gar nicht merken“.