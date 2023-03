In der Südkreis-Gemeinde soll eine weitere Baulücke geschlossen werden. Konkret geht es um eine Fläche in der Miesauer Straße in Richtung Kohlbach. Dort sollen ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohneinheiten sowie fünf Einfamilienhäuser entstehen. Der Gemeinderat hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit den in der Phase der Offenlegung eingegangenen Stellungnahmen befasst. Zudem wurde der Satzungsbeschluss gefasst. Gerhard Herzog (SPD) wies darauf hin, dass sich die Kläranlage im Umkreis von 100 Metern befinde. Er fragte, ob eine Geruchsbelästigung der künftigen Hausbewohner auszuschließen sei. „Die Werke werden sicherlich darauf achten, dass es nicht soweit kommt“, entgegnete Bernadette Bauer (CDU). Ortsbürgermeister Thomas Wolf betonte, die Gemeinde habe sich gegen mögliche Ansprüche der Haus- und Wohnungsbesitzer abgesichert. Das gelte auch für den Fall einer Erweiterung der Kläranlage.